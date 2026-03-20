Эксперт об атаках на газовые объекты Катара: «Россия на этом заработает»

Удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре приведет к катастрофическим последствиям для Европы и Средней Азии, которые сильно зависят от газовых поставок, но при этом сыграет на руку России. Атаки на газовую инфраструктуру взвинчивают цены, но объемы закупок топлива остаются прежними, что повысит доходы российского бюджета за счет экспортной пошлины, заявил в беседе с Tsargrad.tv аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финуниверситета Игорь Юшков.

После удара Израиля по катарскому СПГ-заводу на бирже началась паника, так как это добавилось к блокировке Ормузского пролива и обрушило надежды на то, что после его открытия поставки вернутся к прежним объемам. Теперь Катар не сможет экспортировать столько, сколько и раньше, а ремонт оборудования может растянуться надолго, пояснил эксперт.

«Если они там сильно повреждены, то придется строить новое оборудование, а на это и годы могут уйти. Осознание того, что катарский СПГ в прежних объемах в 2026 году точно не придет на мировой рынок, толкает цены на газ вверх», — добавил он.

Многие страны рассчитывали активно запастись газом на зиму после открытия Ормузского пролива, но теперь даже при таком сценарии дефицит топлива сохранится, на фоне чего цены останутся высокими в течение всего года. Однако для России это даже выгодно, так как более высокая цена продаж по газопроводу в Европу позволяет пополнять бюджет, оплачивая госпошлину в размере 30% от рыночной стоимости, пояснил Юшков.

«Россия на этом заработает. Когда мы говорим про подорожание газа, речь о биржевой цене. У нас к ней привязаны наши поставки по «Турецкому потоку» в Европу, — подчеркнул специалист. — В Европу оставшиеся поставки, в прошлом году это было примерно 18,8 миллиардов кубов, они привязаны к ценам на бирже».

Он добавил, что стоимость газа по «Силе Сибири» привязана к цене на нефть, и газовые котировки не повлияют на поставки, в частности, в Китай, а ударят именно по ЕС. При этом можно не опасаться падения спроса, так как снижения объемов закупки газа не предвидится, таким образом, РФ сможет заработать на экспортной пошлине, заключил Юшков.

Напомним, по данным гендиректора госкомпании QatarEnergy, иранские удары по газовым объектам Катара вывели из строя 17% мощностей по сжижению природного газа, что обернется потерей примерно $20 млрд годовой выручки и создаст риски для поставок в Европу и Азию. По его словам, в результате беспрецедентных атак повреждены 2 из 14 заводов по сжижению газа, ремонтные работы займут от 3 до 5 лет, и все это время отрасль будет недосчитываться 12,8 млн т сжиженного природного газа в год.

На фоне атак стоимость фьючерса СПГ в Европе увеличилась на 35%, цены на газ выросли более чем в два раза.

Ранее эксперт раскрыл выгоду США от удара по СПГ-заводу в Катаре.