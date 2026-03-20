Россиянам объяснили, нужно ли разрешение на остекление балкона

Адвокат Салкин: застеклить балкон в квартире без разрешения нельзя
Собственник квартиры не имеет права самостоятельно принимать решение застеклить балкон, поскольку он связан с фасадом многоквартирного дома, относящегося к общему имуществу жильцов. Об этом в разговоре с RT предупредил адвокат Михаил Салкин.

По словам эксперта, если остекление балкона изменит внешний вид дома, затронув фасад или какие-либо общие конструкции, действовать в одностороннем порядке нельзя. В противном случае есть риск столкнуться с претензиями со стороны управляющей компании, других собственников, а также с требованием о демонтаже через суд.

«Если речь идет не о новом остеклении, а о замене уже существующей конструкции без изменения параметров, без вмешательства в несущие элементы и без ухудшения внешнего облика дома, рисков меньше», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что если после продажи квартиры новый собственник хочет избавиться от уже имеющегося остекления, ему также важно не снимать конструкцию лишь по своему решению. Необходимо выяснить, предусмотрен ли был застекленный балкон проектом дома или это решение прежних жильцов. В первом случае демонтаж может быть незаконным.

До этого Салкин говорил, что россиян могут оштрафовать за грязные окна или немытые двери, если это нарушает санитарные нормы. По его словам, согласно административному кодексу, жильцы несут ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений.

Ранее россиянам объяснили, что грозит за мешающий соседям шум от бытовой техники.

 
Ажиотаж вокруг золота, спецшколы для непослушных и больничный при аллергии. Новости к утру 20 марта
