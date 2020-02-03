В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА «Новости».
«Все дискуссии ведутся в рамках рабочей комиссии, и она должна там вестись», — сказал Песков.
Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской Конституции, добавив в нее упоминание бога. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию рассмотрит данное предложение.
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