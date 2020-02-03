В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА «Новости».

«Все дискуссии ведутся в рамках рабочей комиссии, и она должна там вестись», — сказал Песков.

Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской Конституции, добавив в нее упоминание бога. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию рассмотрит данное предложение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Поправки в Конституцию: церковь просит не забыть о боге