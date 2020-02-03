В Польше заявили о победе в «историческом споре» с Россией

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что его страна выиграла «исторический спор с Россией». Об этом он рассказал в интервью агентству PAP.

По его словам, Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако, как утверждает Чапутович, РФ не удалось этого сделать.

Он заявил, что теперь страны должны стремиться успокоить эмоции и нормализовать отношения, так как являются соседями.

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