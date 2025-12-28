Российских госслужащих освободили от ежегодного декларирования доходов

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательных ежегодных декларации о доходах чиновников. Документ опубликован на официальном портале опубликования правовых документов.

В соответствии с изменениями, внесенными в закон «О правительстве РФ» в рамках антикоррупционного законодательства, госслужащие будут освобождены от обязанности ежегодно заполнять декларации о доходах и имуществе. Однако они будут должны отчитаться в некоторых случаях, а именно: при поступлении на службу, назначении на должность или переводе, а также при возникновении установленных законом обстоятельств, например при покупке имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход семьи госслужащего.

Контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их родственников будет проводиться через автоматическую систему «Посейдон». Благодаря этому сервису можно будет оперативно получать информацию от Федеральной налоговой системы, Росфинмониторинга и других ведомств.

Закон вступает в силу 1 января 2026 года.

Некоторые депутаты критиковали инициативу. В частности, Вячеслав Мархаев допустил, что отсутствие публичных деклараций повлечет создание новых коррупционных схем. А Михаил Делягин и вовсе заявил, что эти инициативы «противоречат одному из базовых принципов нашего общества — принципу подотчетности и открытости депутатов и чиновников народу».

Ранее в антикоррупционном комитете ГД рассказали «Газете.Ru», зачем чиновников освободили от декларирования доходов.