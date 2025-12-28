Размер шрифта
«Он валтузил нас»: Аршавин о дерби с Роналду

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet рассказал об игре с Криштиану Роналду в рамках дерби Английской премьер-лиги.

«Он валтузил нас. Обыгрывал, на себя все брал, принимал. Мы со своей половины поля, по-моему, не выходили», — рассказал Аршавин.

Аршавин также отметил, что молодой Роналду создавал огромные проблемы защите. Несмотря на то что португалец не отметился в той встрече голом, его давление было настолько сильным, что «Арсенал» практически не мог организовать атаки и долгое время не покидал свою половину поля.

Аршавин был в составе лондонского «Арсенала» с 2009 по 2013 год, а Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» в свой первый период с 2003 по 2009 год.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.

Ранее Аршавин заявил, что вратарь Сафонов стал первым номером в «ПСЖ».

