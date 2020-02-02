В Госдуме предложили устанавливать штрафы в новом КоАП в зависимости от МРОТ

В Госдуме предложили в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) сделать размер штрафов в зависимости от МРОТ. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, цитирует РИА «Новости».

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов появился проект нового КоАП с ужесточенными мерами наказаний за превышение скорости на дорогах.

В связи с этим Нилов считает, что необходимо вернуться к привязке размеров штрафа для физлиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда.

«Если... МРОТ зафиксирован на отметке 12 тысяч рублей, то максимальный штраф не может быть выше, чем 50% от МРОТ», — объяснил Нилов.

По его мнению, предложенные меры наказания на дороге в новой редакции Кодекса слишком завышены, так как некоторые россияне не могут себе позволить отдать четверть от МРОТ (предлагается ввести штраф в размере 3 тысяч рублей) на погашение минимального штрафа за превышение скорости на дорогах. Также он констатировал, что во многих уголках страны дорожные знаки противоречат разметке, есть и различные «ловушки».

Нилов призвал создателей нового КоАП учесть идею о привязке штрафов к МРОТ.

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