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Депутата Европарламента из Эстонии обвинили в сексуальном домогательстве

Депутата Европарламента Мадисона обвинили в сексуальном домогательстве

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Global Look Press

Эстонского евродепутата Яака Мадисона обвиняют в сексуальном домогательстве. Об этом пишет Eesti Express.

Сообщается, что соответствующие заявление от пострадавшей женщины было направлено бельгийскую полицию. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Мадисон является членом Консервативной народной партии Эстонии. Он является Европейского парламента с 2019 года.

До этого лидера объединенного списка Социалистической партии и партии «Общественное место» на выборах в Европарламент Рафаэля Глюксмана забросали яйцами с краской на первомайской демонстрации в городе Сент-Этьен на юго-востоке Франции.

Глюксман планировал пройти по улицам Сент-Этьена в общей колонне профсоюзов, отмечающих День солидарности трудящихся 1 мая. Однако на его пути возникла группа агрессивно настроенных студентов, которые выкрикивали направленные против политика лозунги и требовали, чтобы он покинул шествие.

Ранее словацкий евродепутат пронес на заседание Европарламента голубя.

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