В Екатеринбурге произошел пожар в воинской части

В воинской части, расположенной на Проспекте Космонавтов в Екатеринбурге, произошел пожар. Об этом сообщает издание 66.ru, ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

По информации ЦВО, возгорание произошло в одном из помещений воинской части. Военных эвакуировали. Причиной пожара стала неисправная проводка. Возгорание оперативно потушили.

В результате инцидента двое военных получили незначительные травмы. Им оказали медицинскую помощь.

3 мая сообщалось, что в Берлине произошел крупный пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl.

Инцидент случился на заводе Diehl Metal Applications. Компания Diehl, которой он принадлежит, участвует в производстве зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, поставляемых на Украину.

В феврале пожар произошел на территории одной из воинских частей, находящихся в Ставрополе.

Ранее сильный пожар произошел поблизости от границы России и Литвы.