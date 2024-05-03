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Игрок «Зенита» назвал футболиста ЦСКА топовым

Игрок «Зенита» Ахметов: Файзуллаев из ЦСКА — топ-футболист

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов высказался об уровне игры узбекского вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«О чем разваривали с Аббосбеком после матча? Просто спросил, как у него дела. Файзуллаев — топ-футболист? Да», — сказал Ахметов.

2 мая ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1 в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

На матч с «Зенитом» Файзуллаев прибыл в ЦСКА прямо из расположения молодежной сборной Узбекистана, которая в эти дни выступает на Кубке Азии. Команда уже добыла путевку на Олимпиаду в Париже и прошла в финал, где сыграет с Японией.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года. В текущем сезоне РПЛ узбекский вингер провел 18 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и восьмью результативными передачами. В Кубке России Файзуллаев отыграл девять матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Файзуллаев принял участие в Кубке Азии, который прошел в Катаре в феврале. После этого его стоимость выросла на €1 млн и составляет теперь €5 млн.

Ранее сообщалось, что Роналдо расстроен вылетом «Ростова» из Кубка России.

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