Помпео приехал Казахстан для обсуждения вопросов торговли

Госсекретарь США Майк Помпео прилетел в Казахстан. Об этом он рассказал в своем Twitter.

Он заявил, что намерен в ходе дипломатической поездки обсудить обсудить вопросы торговли, инвестирования, а также «путей к развитию благосостояния» двух стран.

Помпео также добавил, что его визит подтвердит важность диалога США и Казахстана, который, по его мнению, основан на «приверженности миру, процветанию и безопасности».

Уточняется, что самолет госсекретаря приземлился в Нур-Султане. У Помпео запланирована встреча с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Только попросите»: Помпео готов решить все проблемы Минска

— Помпео устроит дипломатический тур по странам постсоветского пространства