Помпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США
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Власти США не просят Белоруссию выбирать между Москвой и Вашингтоном, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.
У Белоруссии и России «длительная история» отношений, отметил Помпео. Он подчеркнул, что США не ставят Минск перед выбором.
Кроме того, госсекретарь заявил о намерении Соединенных Штатов назначить своего посла в Белоруссии в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Майк Помпео прибыл в Минск в рабочим визитом.
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