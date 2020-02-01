Помпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США

Власти США не просят Белоруссию выбирать между Москвой и Вашингтоном, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

У Белоруссии и России «длительная история» отношений, отметил Помпео. Он подчеркнул, что США не ставят Минск перед выбором.

Кроме того, госсекретарь заявил о намерении Соединенных Штатов назначить своего посла в Белоруссии в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Майк Помпео прибыл в Минск в рабочим визитом.

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