В Кремле высказались о проекте нового КоАП с ужесточением наказаний

В Кремле заявили, что не имеют никакой определенной позиции по поводу предложений о новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Какой-то позиции по этому вопросу у нас нет», — сказала он.

Ранее стало известно, что российское министерство юстиции добавило в проект нового Кодекса об административных правонарушениях ужесточенные меры наказаний за превышение скорости на дорогах.

В частности, ведомство предлагает увеличить размер штрафа с 500 рублей до 3 тысяч рублей за превышение скорости на 20–40 км/ч. В случае, если автомобилист превышает допустимую скорость на 40-60 км/ч, он уже будет вынужден заплатить не 1 или 1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей. В целом предложенные меры имеют накопительную систему для злостных нарушителей ПДД. Например, если водитель нарушает правила более трех раз (исключение — камеры видеофиксации), то его могу лишить прав до 1,5 лет.