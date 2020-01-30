Лео Бокерия дал оценку требованию Путина «выметать из власти» чиновников-хамов

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ, президент НЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева, академик РАН Лео Бокерия прокомментировал требование президента Владимира Путина строже наказывать чиновников во власти, допускающих хамство, а также его поручение, касающееся рассмотрения вопроса о возможности усиления ответственности за оскорбление.

«Во-первых, Владимир Владимирович случайных вещей не говорит, я давно в этом убедился, как, думаю, и все мы. Во-вторых, бесспорно, это [вежливость чиновников] обязательное условие для того, чтобы был порядок в мире, чтобы не деградировали традиционно хорошие отношения между людьми. Чтобы не было так: полная свобода, что хочу, то и делаю.

Человек, который занимает высокую должность, у которого в подчинении работают люди, все время должен помнить об этом. Вчера я слушал доклад Андрея Воробьева, в котором глава Московской области уделил этому давно назревшему вопросу огромное внимание.

У нас в Центре сердечно-сосудистой хирургии очень много разных сотрудников – от обслуживающего персонала до академиков. И еще со времен Александра Бакулева и Владимира Бураковского между всеми нами установились уважительные отношения, я не помню, чтобы за эти годы хоть раз кто-то поднял голос.

Ведь можно грубыми словами напугать человека – а ты ж не знаешь, что у него с коронарными сосудами? Какое у него артериальное давление? А вдруг ему после этого плохо станет? Поэтому, это вопрос, на котором мы должны сфокусировать внимание общества. Потому что, если этим озаботиться только сиюминутно – то грош цена всем усилиям», — пояснил Бокерия.