Мошенники научились воровать данные через телевизоры

Лаборатория Касперского: телевизоры SmartTV могут стать точкой входа для хакеров
«Газета.Ru»

Злоумышленники научились взламывать умные телевизоры и использовать их для доступа к личным данным пользователей. Об этом сообщил РИА Новости эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко.

По его словам, современные Smart TV фактически представляют собой компьютеры с операционной системой и постоянным подключением к интернету, поэтому их также могут атаковать хакеры.

Эксперт отметил, что основной риск связан не столько с самим телевизором, сколько с тем, что взломанное устройство может стать точкой входа в домашнюю сеть. Через нее злоумышленники могут получить доступ к смартфонам, компьютерам и устройствам умного дома.

Дащенко добавил, что на возможный взлом могут указывать несколько признаков. Среди них — появление неизвестных приложений, самопроизвольные изменения настроек и заметное замедление работы устройства.

В таких случаях специалист советует отключить телевизор от интернета, сбросить настройки до заводских, обновить прошивку и сменить пароли всех аккаунтов, которые использовались на устройстве.

Он также подчеркнул, что важно уделять внимание защите смартфонов, поскольку они тоже могут стать точкой доступа к системе Smart TV.

Ранее предупреждали о рисках взлома умных пылесосов для доступа к другим устройствам дома.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!