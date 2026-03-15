Мошенники научились воровать данные через телевизоры

Злоумышленники научились взламывать умные телевизоры и использовать их для доступа к личным данным пользователей. Об этом сообщил РИА Новости эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко.

По его словам, современные Smart TV фактически представляют собой компьютеры с операционной системой и постоянным подключением к интернету, поэтому их также могут атаковать хакеры.

Эксперт отметил, что основной риск связан не столько с самим телевизором, сколько с тем, что взломанное устройство может стать точкой входа в домашнюю сеть. Через нее злоумышленники могут получить доступ к смартфонам, компьютерам и устройствам умного дома.

Дащенко добавил, что на возможный взлом могут указывать несколько признаков. Среди них — появление неизвестных приложений, самопроизвольные изменения настроек и заметное замедление работы устройства.

В таких случаях специалист советует отключить телевизор от интернета, сбросить настройки до заводских, обновить прошивку и сменить пароли всех аккаунтов, которые использовались на устройстве.

Он также подчеркнул, что важно уделять внимание защите смартфонов, поскольку они тоже могут стать точкой доступа к системе Smart TV.

