Йемен пригрозил закрыть стратегически важный пролив

Йемен пригрозил закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для прохода кораблей США и Израиля. Об этом заявил высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр, передает иранский телеканал Press TV.

«Торговые суда и военные корабли, включая авианосцы, направляющиеся на территорию США и оккупированные территории, могут быть остановлены», — сказал он.

Баб-эль-Мандебский пролив находится между юго-западной частью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки (Джибути и Эритрея).

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

В связи с событиями на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.

 
