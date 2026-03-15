Стало известно, как премьер Японии может попасть в неловкое положение из-за Трампа

Президент США Дональд Трамп, призвавший лидеров ряда стран отправить военные корабли в Ормузский пролив, может поставить премьер-министра Японии Санаэ Такаити в неловкое положение во время ее визита в американскую столицу. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

«Хотя Токио, вероятно, ожидал просьбы Трампа, она поставит Такаити в очень затруднительное положение перед ее первым визитом в Белый дом», — приводятся в тексте слова бывшего эксперта Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по Японии Кристофера Джонстона.

Он обратил внимание, что суда Морских сил самообороны Японии окажутся в опасности, если власти решат направить их в Ормузский пролив.

По информации издания, азиатская страна имеет в своем распоряжении высокотехнологичные минные тральщики, которые могли бы облегчить кораблям Соединенных Штатов сопровождение нефтяных танкеров. Однако японская конституция осложняет использование таких судов для Токио.

В материале подчеркивается, что в 2015 году в Японии был принят пакет законопроектов по обеспечению безопасности государства. Он расширил возможности для использования сил самообороны, и сейчас у Такаити есть возможность задействовать военные корабли на Ближнем Востоке. Тем не менее такое развитие событий может иметь место только в случае окончания конфликта, когда якобы установленные Ираном мины будут считаться «невостребованными».

10 марта президент РФ Владимир Путин созвонился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, российский лидер подтвердил принципиальную позицию по поддержке скорейшей деэскалации конфликта.

Ранее президент США отклонил предложение Путина по иранскому урану.

 
