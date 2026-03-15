Теннисист Медведев победил Алькараса и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин Медведев обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

В полуфинальном поединке Медведев обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса. Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

В решающем поединке Медведев встретится с Янником Синнером из Италии.

28 февраля Медведев должен был играть финал турнира ATP-500 в Дубае, однако не провел финальный поединок и завоевал трофей после отказа своего соперника — представителя Нидерландов — Тэллона Грикспора выходить на матч. Нидерландский теннисист был травмирован, свою полуфинальную игру с россиянином Рублевым он уже проводил с повреждением задней поверхности бедра.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.



Ранее российская теннисистка проиграла в финале Australian Open.