Фицо поддержал одно важное решение по Украине

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Фицо призвал наделить ЕС мандатом для участия в переговорах по Украине
Darko Vojinovic/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвал наделить Евросоюз мандатом для участия в переговорах с Россией по украинскому вопросу.

Фицо обратил внимание на слова премьера Бельгии Барт Де Вевер, который признал, что поддержкой военного конфликта на Украине не получилось экономически «придушить» Россию. В связи с чем политик пришел к выводу, что единственно правильным путем на данным момент являются переговоры с РФ.

«Такой голос здравого разума надо лишь приветствовать», — отметил Фицо.

Он добавил, что «голосовал бы обеими руками» за участие ЕС в переговорном процессе по Украине.

До этого премьер Бельгии призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по Украине. Политик признал, что Европа не способна бесконечно поддерживать Киев оружием без участия США. Кроме того, ЕС не способен ни военным, ни экономическим путем повлиять на Москву. Поэтому единственный выход, по мнению де Вевера, является заключение мирной сделки. Он обратил внимание, что без мандата на ведение переговоров в Москве Европа не находится за столом переговоров. Таким образом мирная сделка, как считает премьер, может оказаться «очень плохой» для ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил, что Европе нечего делать за столом переговоров по Украине из-за ее позиции.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!