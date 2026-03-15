Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвал наделить Евросоюз мандатом для участия в переговорах с Россией по украинскому вопросу.

Фицо обратил внимание на слова премьера Бельгии Барт Де Вевер, который признал, что поддержкой военного конфликта на Украине не получилось экономически «придушить» Россию. В связи с чем политик пришел к выводу, что единственно правильным путем на данным момент являются переговоры с РФ.

«Такой голос здравого разума надо лишь приветствовать», — отметил Фицо.

Он добавил, что «голосовал бы обеими руками» за участие ЕС в переговорном процессе по Украине.

До этого премьер Бельгии призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по Украине. Политик признал, что Европа не способна бесконечно поддерживать Киев оружием без участия США. Кроме того, ЕС не способен ни военным, ни экономическим путем повлиять на Москву. Поэтому единственный выход, по мнению де Вевера, является заключение мирной сделки. Он обратил внимание, что без мандата на ведение переговоров в Москве Европа не находится за столом переговоров. Таким образом мирная сделка, как считает премьер, может оказаться «очень плохой» для ЕС.

Ранее Лавров заявил, что Европе нечего делать за столом переговоров по Украине из-за ее позиции.