Астроном рассказала о сложностях полета к Венере

Роменская: для полета на Венеру нужен точный угол вхождения в ее атмосферу

Одним из главных препятствий полета к Венере является необходимость подбора правильного угла для вхождения в ее агрессивную атмосферу. Если допустить ошибку, то космический аппарат может сгореть, объяснила РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени Терешковой Олеся Роменская.

По ее словам, угол входа космического корабля в атмосферу Венеры составляет минус 20 градусов (плюс-минус один градус).

«Меньшее значение может привести к «отскакиванию» от атмосферы, большее значение может привести к сгоранию аппарата в атмосфере Венеры», — уточнила астроном.

Роменская рассказала, что было несколько попыток совершить мягкую посадку на Венеру. В 1970 году советской автоматической межпланетной станции (АМС) «Венера-7» впервые удалось успешно сделать это. Более ранние миссии были успешны лишь частично, добавила она.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что первой планетой, которую Россия будет осваивать в рамках изучения дальнего космоса, станет Венера. Мантуров подчеркнул, что для реализации таких амбициозных проектов РФ потребуются не только серьезные ресурсы, но и нестандартные инженерные решения, в частности, талантливая и «дерзкая» молодежь, которая сможет предложить свежие идеи.

Венеру часто называют «злым близнецом» Земли. Она сформировалась ближе к Солнцу и с тех пор развивалась не так, как наша планета. На Венере наблюдается «бесконтрольный» парниковый эффект. Кроме того, на этой планете толстая атмосфера, богатая диоксидом углерода, отсутствует магнитное поле, а поверхность такая горячая, что можно расплавить свинец.

