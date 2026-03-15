Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что удивлен нежеланием украинского лидера Владимира Зеленского заключить мирную сделку по Украине.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку», — сказал глава Белого дома.

Трамп призвал Зеленского согласиться на мирное урегулирование конфликта. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов к сделке, когда как с Зеленским «договориться гораздо сложнее».

До этого Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от мирной сделки, потому что это неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. А за этим последует и необходимость проведения новых президентских выборов на Украине, обратил внимание российский лидер.

Путин подчеркнул, что шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю. Он отметил, что рейтинг основного политического соперника Зеленского, экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в два раза выше. Кроме того, Залужного могут поддержать другие политические деятели, в том числе бывшие президенты и бывшие премьеры, объяснил глава РФ.

Ранее в США заявили о нездоровой ненависти Зеленского к русским.