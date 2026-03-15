Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп рассказал, чем его удивил Зеленский

Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что удивлен нежеланием украинского лидера Владимира Зеленского заключить мирную сделку по Украине.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку», — сказал глава Белого дома.

Трамп призвал Зеленского согласиться на мирное урегулирование конфликта. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов к сделке, когда как с Зеленским «договориться гораздо сложнее».

До этого Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от мирной сделки, потому что это неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. А за этим последует и необходимость проведения новых президентских выборов на Украине, обратил внимание российский лидер.

Путин подчеркнул, что шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю. Он отметил, что рейтинг основного политического соперника Зеленского, экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в два раза выше. Кроме того, Залужного могут поддержать другие политические деятели, в том числе бывшие президенты и бывшие премьеры, объяснил глава РФ.

Ранее в США заявили о нездоровой ненависти Зеленского к русским.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!