Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) на Украине принудительно мобилизуют рабочих, бездомных и людей с инвалидностью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пленного украинского солдата Артура Козаряна.

По данным агентства, мужчина попал в плен на Славянском направлении. Он сдался бойцам третьей общевойсковой армии группировки российских войск «Юг».

Военный рассказал, что на Украине обычных работяг не считают за людей.

«Тех, которые ниже, у которых нет денег <...>, вот их всех гребут. Даже бомжей забирают, инвалидов. В военкомате встретился человек, когда я проходил [оформление по мобилизации], у него полноги, на 50% металл. Он полгода учился заново ходить», — рассказал Козарян.

Он подчеркнул, что тот человек имел документы, подтверждающие его статус инвалида. Но, несмотря на это, в ТЦК признали его годным к службе.

Также был мужчина, которого доставили в территориальный центр комплектования с пробитой головой. Как отметил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), этот человек истекал кровью, однако это не помешало работникам ТЦК признать его годным к отправке на фронт.

Солдат обратил внимание, что сейчас на Украине спокойно себя чувствуют только люди с деньгами. У них есть возможность откупиться от мобилизации, пояснил он.

Ранее на Украине сотрудники военкомата по ошибке остановили депутата.