Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Пленный солдат ВСУ рассказал, кто на Украине подвергается мобилизации

Боец ВСУ Козарян: сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют инвалидов и бездомных
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) на Украине принудительно мобилизуют рабочих, бездомных и людей с инвалидностью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пленного украинского солдата Артура Козаряна.

По данным агентства, мужчина попал в плен на Славянском направлении. Он сдался бойцам третьей общевойсковой армии группировки российских войск «Юг».

Военный рассказал, что на Украине обычных работяг не считают за людей.

«Тех, которые ниже, у которых нет денег <...>, вот их всех гребут. Даже бомжей забирают, инвалидов. В военкомате встретился человек, когда я проходил [оформление по мобилизации], у него полноги, на 50% металл. Он полгода учился заново ходить», — рассказал Козарян.

Он подчеркнул, что тот человек имел документы, подтверждающие его статус инвалида. Но, несмотря на это, в ТЦК признали его годным к службе.

Также был мужчина, которого доставили в территориальный центр комплектования с пробитой головой. Как отметил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), этот человек истекал кровью, однако это не помешало работникам ТЦК признать его годным к отправке на фронт.

Солдат обратил внимание, что сейчас на Украине спокойно себя чувствуют только люди с деньгами. У них есть возможность откупиться от мобилизации, пояснил он.

Ранее на Украине сотрудники военкомата по ошибке остановили депутата.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!