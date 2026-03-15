В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

Слюсарь: средства ПВО уничтожили около 40 дронов в Ростовской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь и утром сбили около 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Ростовской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, атаке подверглись шесть городов. Среди них — Ростов-на-Дону, Новошахтинск, Миллерово, Шахты и Каменск-Шахтинский. Также целями стали девять районов региона — Чертковский, Мясниковский, Боковский, Тарасовский, Милютинский, Кашарский, Белокалитвинский, Неклиновский и Тацинский.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться», — говорится в заявлении, опубликованном в 7:05 мск.

В тот момент в Ростовской области продолжалась работа по отражению воздушной атаки. Слюсарь предупредил жителей, что в регионе по-прежнему действует беспилотная опасность, и призывал их быть осторожными.

Ночью 15 марта украинские БПЛА также атаковали Саранск в Республике Мордовия. Предварительно, никто из людей не пострадал. Власти для ликвидации последствий ударов задействовали все необходимые силы и средства, на местах продолжают работать сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки дронов произошел пожар.

 
