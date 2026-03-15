Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Такер Карлсон попал под прицел ЦРУ из-за «общения с людьми в Иране»

Гавриил Григоров/РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон на своем YouTube-канале заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) готовит против него уголовное дело. Он предположил, что поводом для этого стало его «общение с людьми в Иране до войны».

«На днях я узнал, что ЦРУ готовит некое обращение в Министерство юстиции с требованием возбудить против меня уголовное дело», — сказал журналист.

Кроме того, Карлсон допустил, что отдельные люди в ЦРУ могут злиться на него из-за взглядов на Израиль. При этом он выразил сомнение, что уголовное дело дойдет до суда или будет представлять для него какую-либо угрозу. Такер допустил, что речь идет о нарушении закона об иностранных агентах.

До этого президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Такера Карлсона из-за того, что он несогласен с военной операцией Вашингтона против Ирана. По мнению американского лидера, журналист не понимает принцип «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again, MAGA).

Трамп отметил, что давно знал, что Карлсон не с MAGA. Он считает, что журналист в своей позиции по Ирану «потерял ориентиры». Президент США обвинил Такера в том, что ему «просто не хватает ума, чтобы это осознать».

Карлсон после начала операции США и Израиля против Ирана осудил действия Вашингтона. Журналист назвал эту военную кампанию «абсолютно отвратительной и злой».

Ранее стало известно об усилиях Карлсона отговорить Трампа от удара по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!