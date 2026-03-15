Такер Карлсон попал под прицел ЦРУ из-за «общения с людьми в Иране»

Американский журналист Такер Карлсон на своем YouTube-канале заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) готовит против него уголовное дело. Он предположил, что поводом для этого стало его «общение с людьми в Иране до войны».

«На днях я узнал, что ЦРУ готовит некое обращение в Министерство юстиции с требованием возбудить против меня уголовное дело», — сказал журналист.

Кроме того, Карлсон допустил, что отдельные люди в ЦРУ могут злиться на него из-за взглядов на Израиль. При этом он выразил сомнение, что уголовное дело дойдет до суда или будет представлять для него какую-либо угрозу. Такер допустил, что речь идет о нарушении закона об иностранных агентах.

До этого президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Такера Карлсона из-за того, что он несогласен с военной операцией Вашингтона против Ирана. По мнению американского лидера, журналист не понимает принцип «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again, MAGA).

Трамп отметил, что давно знал, что Карлсон не с MAGA. Он считает, что журналист в своей позиции по Ирану «потерял ориентиры». Президент США обвинил Такера в том, что ему «просто не хватает ума, чтобы это осознать».

Карлсон после начала операции США и Израиля против Ирана осудил действия Вашингтона. Журналист назвал эту военную кампанию «абсолютно отвратительной и злой».

Ранее стало известно об усилиях Карлсона отговорить Трампа от удара по Ирану.