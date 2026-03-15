Трамп высказался о безопасности Ормузского пролива

Ряд стран готовы принять участие в обеспечении безопасности в Ормузском проливе. Об этом в интервью телеканалу NBC News рассказал президент США Дональд Трамп.

Однако Трамп отказался называть страны, готовые к участию в поддержании безопасности в проливе.

«Мы будем тщательным образом расчищать пролив. Мы убеждены, что к нам присоединятся другие страны, которые испытывают трудности, а в некоторых случаях лишены возможности получать нефть», — сказал глава Белого дома.

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

В связи с событиями на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.