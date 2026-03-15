Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Киев и Бухарест рассчитывают получить сотни миллионов евро от ЕС на дроны

Reuters

Украина и Румыния рассчитывают, что Европейский союз (ЕС) выделит до €200 млн на совместное производство этими двумя странами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на договор о сотрудничестве Киева и Бухареста в оборонной сфере.

«Локализация производства беспилотных летательных аппаратов в Румынии в кратчайшие сроки будет рассматриваться сторонами как проекты первого этапа такого сотрудничества, финансируемые, в частности, в рамках инициативы ЕС SAFE в размере до €200 млн», — говорится в документе.

Кроме того, соглашение предусматривает производство на территории Румынии украинских оборонных систем. Цель этого процесса — укрепление оборонной промышленности двух государств.

По данным агентства, Бухарест также пообещал содействовать созданию украинских оборонных и охранных компаний на территории республики. Вместе с этим власти страны намерены поддерживать реализацию совместных с Киевом долгосрочных оборонно-промышленных проектов.

Инициатива SAFE (Security Action for Europe) — экстренный финансовый инструмент ЕС, запущенный в мае прошлого года. В ее рамках региональное содружество предоставляет до €150 млрд льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы стран — членов.

12 марта украинский лидер Владимир Зеленский и президент Румынии Никушор Дан подписали договор о совместном производстве БПЛА. Ожидается, что летательные аппараты будут создаваться на территории Румынии.

Ранее в Румынии призвали усилить давление на Россию.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
