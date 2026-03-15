Киев и Бухарест рассчитывают получить сотни миллионов евро от ЕС на дроны

РИА Новости: Румыния и Украина рассчитывают, что ЕС выделит им средства на БПЛА

Украина и Румыния рассчитывают, что Европейский союз (ЕС) выделит до €200 млн на совместное производство этими двумя странами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на договор о сотрудничестве Киева и Бухареста в оборонной сфере.

«Локализация производства беспилотных летательных аппаратов в Румынии в кратчайшие сроки будет рассматриваться сторонами как проекты первого этапа такого сотрудничества, финансируемые, в частности, в рамках инициативы ЕС SAFE в размере до €200 млн», — говорится в документе.

Кроме того, соглашение предусматривает производство на территории Румынии украинских оборонных систем. Цель этого процесса — укрепление оборонной промышленности двух государств.

По данным агентства, Бухарест также пообещал содействовать созданию украинских оборонных и охранных компаний на территории республики. Вместе с этим власти страны намерены поддерживать реализацию совместных с Киевом долгосрочных оборонно-промышленных проектов.

Инициатива SAFE (Security Action for Europe) — экстренный финансовый инструмент ЕС, запущенный в мае прошлого года. В ее рамках региональное содружество предоставляет до €150 млрд льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы стран — членов.

12 марта украинский лидер Владимир Зеленский и президент Румынии Никушор Дан подписали договор о совместном производстве БПЛА. Ожидается, что летательные аппараты будут создаваться на территории Румынии.

