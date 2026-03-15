Британский актер, осужденный за изнасилование подростков, умер в тюрьме

Британский актер Джон Элфорд (настоящая фамилия Шеннон), осужденный за изнасилование двух девочек-подростков, умер в тюрьме через два месяца после приговора. Об этом сообщили The Guardian в службе тюрем Великобритании.

Представитель службы тюрем заявил, что Джон Шеннон умер 13 марта 2026 года в тюрьме HMP Bure в графстве Норфолк. Причину смерти не называли.

Олфорду было 54 года. Его осудили в январе этого года после того, как суд признал его виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними девушками.

Присяжные признали его виновным по четырем эпизодам сексуальных действий с 14-летней девочкой, а также по обвинениям в сексуальном насилии и насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летней. Инциденты произошли еще в 2022 году в его доме в графстве Хартфордшир.

Во время процесса следствие сообщило, что актер совершил преступления на вечеринке у знакомого, когда обед девушки были пьяны после похода в паб.

Актер был известен по сериалу «Лондон горит» и шоу BBC Grange Hill.

