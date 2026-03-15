В Москве ожидается аномальное тепло перед заморозками

В воскресенье, 15 марта, в Москве ожидается аномально теплая погода — температура может подняться до +13°C. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер будет юго-восточный со скоростью 1–6 м/с.

Синоптик отметил, что при такой температуре может быть побит рекорд для 15 марта. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2015 году и составлял +9,8 °C. Тишковец также сообщил, что атмосферное давление почти не изменится и составит около 756 мм рт. ст.

По его словам, до середины следующей недели погодные условия в столичном регионе существенно не изменятся. Ожидается переменная облачность без осадков.

При этом ночью возможны небольшие заморозки — температура может опускаться до −1…−4 °C. Днем воздух будет прогреваться примерно до +8…+11 °C.

Синоптик добавил, что к концу рабочей недели погода начнет ухудшаться.

О том, что ночью на следующей неделе в Москве ожидаются отрицательные температуры, сообщала и заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, в ночные часы температура будет колебаться около нуля и временами опускаться ниже. Синоптик уточнила, что в разные дни возможны показатели примерно от –4°C до +2°C.

Ранее в Петербурге ночь на 14 марта стала самой теплой за 136 лет наблюдений.