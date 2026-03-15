Данные россиян в даркнете подорожали

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

«Лента.ру»: стоимость данных россиян в даркнете выросла более чем вдвое
Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость баз данных россиян в даркнете выросла более чем в два раза. К такому выводу пришли эксперты сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»), с результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, сейчас средняя цена российских баз данных с персональной информацией составляет около 50 центов (примерно 38 рублей) за тысячу строк. Если в базе содержатся более редкие данные, например документы, цена может достигать 1 доллара (около 78 рублей) за тысячу строк. При этом в конце 2025 года аналогичный объем информации стоил примерно 20 центов (около 15 рублей).

Эксперты объясняют рост цен двумя основными причинами. Во-первых, сезонным спросом: в начале года мошеннические группы обновляют базы данных и добавляют информацию, необходимую для более сложных схем. Во-вторых, часть новых баз может содержать уникальные данные, которых нет в бесплатных наборах.

Специалисты также отмечают новую тенденцию: некоторые злоумышленники сначала продают базы данных, а затем выкладывают их в открытый доступ, чтобы предотвратить дальнейшую перепродажу по более высокой цене.

По оценкам экспертов, около 80% баз данных в даркнете распространяются бесплатно. Это делается для повышения репутации в преступной среде и привлечения аудитории перед продажей более ценных наборов информации.

Еще один сценарий бесплатной публикации связан с неудачными попытками получить выкуп у взломанных компаний. В таких случаях украденные данные выкладывают в открытый доступ в качестве давления и предупреждения будущим жертвам.

При этом аналитики отмечают, что в последние годы стоимость данных в даркнете в целом снижается. Рост цен обычно связан с редкими случаями появления уникальной информации, представляющей особую ценность для мошенников.

Основной причиной снижения стоимости эксперты называют перенасыщенность рынка. В продажу регулярно поступает большое количество утечек, в том числе с небольших сайтов, и их уникальность часто оказывается сомнительной.

Ранее россиянам объяснили, как действовать при взломе аккаунта в мессенджере или соцсети.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!