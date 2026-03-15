В России собрались обновить диспансеризацию для людей с ожирением

Председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила включить обязательную консультацию диетолога в программу диспансеризации для людей с ожирением и сахарным диабетом. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру России Татьяне Голиковой, документ есть в распоряжении РИА Новости.

В обращении предлагается расширить программу диспансеризации, которая проводится в системе обязательного медицинского страхования, и добавить в нее обязательную оценку пищевого статуса и консультацию врача-диетолога или специалиста по медицинскому питанию для граждан из групп повышенного риска.

Авторы инициативы считают, что к таким группам стоит отнести людей с ожирением, пациентов с сахарным диабетом второго типа, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, граждан с расстройствами пищевого поведения и пациентов с выявленными нарушениями обмена веществ.

По мнению авторов документа, индивидуальные консультации по питанию помогут выявлять факторы риска на ранних этапах, корректировать образ жизни и предотвращать тяжелые последствия, включая инфаркты, инсульты, прогрессирование диабета, инвалидность и преждевременную смертность.

В обращении отмечается, что для реализации инициативы потребуется изменить нормативную базу и подготовить достаточное количество специалистов по медицинскому питанию в системе первичной помощи. При этом авторы подчеркивают, что международный опыт показывает: вложения в профилактику хронических заболеваний дают значительный социально-экономический эффект и со временем окупаются за счет снижения расходов на лечение.

Лещинская также пояснила РИА Новости, что ожирение и нарушения обмена веществ лежат в основе многих хронических заболеваний, однако на ранних этапах их можно эффективно корректировать. По ее словам, включение оценки питания и консультации специалиста в программу диспансеризации позволит не только фиксировать болезнь, но и предотвращать ее развитие.

Она добавила, что такая мера особенно важна для людей из групп риска, которым требуется профессиональная помощь в изменении образа жизни.

