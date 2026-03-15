В ЦСКА тренеру «Балтики» посоветовали обратиться к психотерапевту

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что главному тренеру калининградской «Балтики» Андрею Талалаеву надо обратиться к психотерапевту, передает Bobsoccer.

«Я с уважением отношусь к Андрею Викторовичу. Его работа впечатляет, но нехорошо, когда она так плохо сказывается на здоровье. Поэтому думаю, что имеет смысл обратиться к психотерапевту», — сказал Бабаев.

В концовке мачта 21-го тура Российской премьер-лиги между «Балтикой» и ЦСКА произошла массовая потасовка, с участием футболистов и тренеров обеих команд.

Инцидент начался с того, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило игрока армейцев Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Фабио Челестини.

«Балтика» обыграла ЦСКА со счетом 1:0.



