В Брянской области отразили атаку более 10 украинских БПЛА

Богомаз: в Брянской области ночью уничтожили 11 украинских беспилотников
Более 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в Брянской области в ночь на 15 марта. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.

«Подразделениями ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС — Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 11 вражеских БПЛА самолетного типа», — говорится в заявлении.

Губернатор подчеркнул, что в результате атаки никто из людей не пострадал. Никаких разрушений также выявлено не было.

«Работают оперативные и экстренные службы», — добавил Богомаз.

Вечером 14 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке украинского дрона на автомобиль в селе Ржевка. По его словам, в результате пострадал мирный житель — у него диагностировали минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения рук. Бойцы самообороны доставили мужчину в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи его должны были транспортировать в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее Лукашенко заявил о падении украинского БПЛА на территории Белоруссии.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

