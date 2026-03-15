Футболист «Спартака» заявил, что игрока «Зенита» должны были удалить за фол на нем

Игрок «Спартака» Дмитриев: Энрике надо было удалять за фол на мне

Защитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что футболиста петербургского «Зенита» Луиса Энрике надо было удалять за фол на нем в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Нога очень болит, для меня это красная карточка. В нашу сторону пенальти ставят, а тут даже не фол. В первом тайме мы доминировали, создавали подходы. Благодарен команде за самоотдачу, за игру», — сказал Дмитриев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 35 очков.

В 20\2-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» на выезде 22 марта сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Спартак» в тот же день в гостевом матче сразится с «Оренбургом», начало игры — 13:45 по московскому времени.



Ранее Александр Мостовой назвал спорным второй пенальти в ворота «Спартака».