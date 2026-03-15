Почему пока нельзя точно рассчитать биологический возраст, объяснил ученый

На сегодняшний день точно рассчитать биологический возраст, который может значительно отличаться от паспортного, невозможно из-за отсутствия панели биомаркеров старения, которые будут использоваться нейросетями, – рассказал «Газете.Ru» руководитель группы исследования биомаркеров лаборатории «Сильный ИИ в медицине» Института AIRI, младший научный сотрудник Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Дмитрий Крюков.

Существует два подхода расчета биологического возраста. Первый, когда нейросеть анализирует биомаркеры и сводит их к одному числу, которое называется биовозрастом. По словам Крюкова, это весьма устаревший подход.

«Второй подход — когда мы сначала на основе биомаркеров считаем риски конкретных заболеваний, а потом эти риски сжимаем и превращаем в удобную для нас интерпретацию состояния здоровья организма, то есть наш биологический возраст. И это число отражает совокупный риск развития возрастных заболеваний. Мне вторая парадигма намного больше нравится, но есть проблема. Чтобы сделать хороший калькулятор биологического возраста, нужно определить панель биомаркеров старения. Пока этого не было сделано, однако существует международный консорциум по биомаркерам старения, который стремится разработать основу для классификации и оценки биомаркеров», — объяснил ученый.

Пока ученые не договорились, что должно входить в эту панель биомаркеров старения. Именно это, по мнению Крюкова, является временной преградой к созданию точных калькуляторов биологического возраста.

