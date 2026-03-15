Футбольный эксперт объяснил поражение «Спартака» от «Зенита»

Футбольный эксперт Андрей Созин заявил, что «Спартаку» не хватило умения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает «Чемпионат».

«Зенит» стал лучше во втором тайме, а «Спартак», которому надо было отыгрываться, не добавил. Старания — были, а мастерства не прослеживалось. «Зенит» выиграл, хотя лучше не был», — сказал Созин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 35 очков.

В 22-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» на выезде 22 марта сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Спартак» в тот же день в гостевом матче сразится с «Оренбургом», начало игры — 13:45 по московскому времени.

Ранее футболист «Спартака» заявил, что игрока «Зенита» должны были удалить за фол на нем.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!