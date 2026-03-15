Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Аэропорты в четырех городах РФ возобновили обслуживание рейсов

ФАВТ: в аэропортах Иваново, Волгограда, Краснодара и Ярославля сняли ограничения
Олег Смыслов/РИА Новости

Четыре российских аэропорта возобновили прием и отправку самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ), передает ТАСС.

Речь идет об аэропортах в Краснодаре, Волгограде, Иваново и Ярославле.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

Утром 15 марта пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атака продолжалась с 21:00 до 7:00 мск. За это время дроны сбили в Белгородской, Брянской, Тверской, Тульской, Волгоградской, Курской, Калужской, Ростовской, Смоленской и Саратовской областях. Несколько целей нейтрализовали над акваторией Черного моря, в Крыму, Краснодарском крае, Адыгее и столичном регионе. При этом 20 сбитых БПЛА летели в сторону Москвы.

Как рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, один из дронов врезался в многоквартирный жилой дом в административном центре региона. Поврежденное здание расположено в Советском районе, в нем оказались выбиты стекла. Никто из людей не пострадал.

Ранее четыре самолета не смогли приземлиться в Москве из-за временных ограничений.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!