Аэропорты в четырех городах РФ возобновили обслуживание рейсов

Четыре российских аэропорта возобновили прием и отправку самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ), передает ТАСС.

Речь идет об аэропортах в Краснодаре, Волгограде, Иваново и Ярославле.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

Утром 15 марта пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атака продолжалась с 21:00 до 7:00 мск. За это время дроны сбили в Белгородской, Брянской, Тверской, Тульской, Волгоградской, Курской, Калужской, Ростовской, Смоленской и Саратовской областях. Несколько целей нейтрализовали над акваторией Черного моря, в Крыму, Краснодарском крае, Адыгее и столичном регионе. При этом 20 сбитых БПЛА летели в сторону Москвы.

Как рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, один из дронов врезался в многоквартирный жилой дом в административном центре региона. Поврежденное здание расположено в Советском районе, в нем оказались выбиты стекла. Никто из людей не пострадал.

Ранее четыре самолета не смогли приземлиться в Москве из-за временных ограничений.