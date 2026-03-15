Снежно-ледяная масса рухнула на двухлетнюю девочку в Перми, она не выжила

В Перми на двухлетнюю девочку рухнула снежно-ледяная глыба, она не выжила

В Перми на двухлетнюю девочку с крыши частного дома рухнула снежно-ледяная масса. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 13 марта на садовом участке в Орджоникидзевском районе. Ребенок находился на улице вместе с отцом, когда с кровли прямо на девочку сошла снежно-ледяная масса. Малолетнюю доставили в больницу, однако врачам не удалось ей помочь. Она не выжила.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и провели осмотр. Назначена судмедэкспертиза, свидетелей допросили. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Следователи устанавливают прочие детали и обстоятельства случившегося.

