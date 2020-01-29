Палестина внесет резолюцию против «сделки века» США в СБ ООН

Палестина намерена внести резолюцию против предложенной США «сделки века» в Совбез ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что президент Палестины Махмуд Аббас посетит заседании Совета Безопасности ООН для представления соответствующего документа.

Кроме того, Мансур уточнил, что на данный момент идет подготовка резолюции, которая должна завершиться к моменту визита Аббаса в СБ. Он должен произойти в ближайшие две недели.

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