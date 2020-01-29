США расширили санкции против России

Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления по контролю за иностранными активами минфина США.

Отметается, что под санкции попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, спикер городского заксобрания Владимир Немцев и сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Ранее Евросоюз внесет в санкционный список российских чиновников из-за выборов в Крыму

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