Комиссия ПАСЕ отклонила поправки к резолюции о полномочиях России

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти поправки носили ярко выраженный антироссийский характер.

«Мы видим, что есть большинство в ассамблее, которое все-таки не поддается провокации со стороны авторов поправок — Британии и Украины», — добавил Толстой.

Ранее депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации из-за обсуждающийся поправок в Конституцию. Комитет по мониторингу ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме.

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