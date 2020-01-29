Толстой прокомментировал свое избрание вице-спикером ПАСЕ
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Глава российской делегации, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой прокомментировал свое избрание вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам Толстого, его избрание открывает для российской делегации возможность влиять на решаемые в ПАСЕ вопросы и формировать повестку.
При этом новый вице-спикер отметил заслуги всей делегации, членов Совета Федерации и председателя Государственной думы.
«Мы все как одна команда работали на то, чтобы позиции России в Совете Европы укрепились», — заявил Толстой.
Кроме того, Толстой заявил, что будет «работать так, чтобы потом не было стыдно за результат»
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