Толстой станет вице-спикером ПАСЕ
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Стали известны итоги голосования по выбору вице-спикера Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что эту должность занял глава делегации России, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.
Уточняется, что в пользу Толстого было отдано 132 голоса, а против его кандидатуры — 117 голосов.Еще три бюллетеня были признаны недействительными.
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