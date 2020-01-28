Толстой станет вице-спикером ПАСЕ

Стали известны итоги голосования по выбору вице-спикера Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что эту должность занял глава делегации России, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Уточняется, что в пользу Толстого было отдано 132 голоса, а против его кандидатуры — 117 голосов.Еще три бюллетеня были признаны недействительными.

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