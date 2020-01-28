«Единая Россия» приняла решение об исключении Игнатьева из партии

Президиум генерального совета партии «Единая Россия» принял решение об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.

Он сказал, что возникшее в адрес Игнатьева возмущение является заслуженным.

По мнению Турчака, создается ощущение, что губернатор существует в параллельной реальности и будто забыл, что перед ним офицер МЧС.

Турчак также подчеркнул, что такому высокопоставленному чиновнику нельзя путать официальное мероприятие с представлением в цирке.

Слухи об исключении Игнатьева из партии появились после инцидента с его участием, который попал на видео. Так, в сети появились кадры, на которых глава Чувашии в ходе вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.

При этом сам Игнатьев заявил о глубочайшем уважении к пожарным и работникам МЧС, а в его аппарате эпизод с ключами назвали шуткой.