Украина вернулась в ПАСЕ
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Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина вновь в полную силу будет работать в Парламентской ассамблее Совета Европы, так как ее полномочия утверждены. Об этом он написал в Telegram.
По его словам, в ПАСЕ одобрили принятое Радой постановлении о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии ассамблеи.
«Мы вернулись», — подчеркнул Гончаренко.
В 2019 году Украина решила не участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за того, что вернулась российская делегация.
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