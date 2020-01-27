Украина вернулась в ПАСЕ

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина вновь в полную силу будет работать в Парламентской ассамблее Совета Европы, так как ее полномочия утверждены. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, в ПАСЕ одобрили принятое Радой постановлении о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии ассамблеи.

«Мы вернулись», — подчеркнул Гончаренко.

В 2019 году Украина решила не участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за того, что вернулась российская делегация.

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