Временный президент Боливии отправила в отставку правительство

Временный президент Боливии Жанин Аньес отправила правительство в отставку, заявив, что в ближайшее время представит новый кабмин, передает РИА «Новости».

Аньес предприняла данные действия после того, как в отставку по собственной инициативе ушла министр связи Боливии Роксана Лисаррага из-за несогласия с решением президента баллотироваться на предстоящих выборах.

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Следом за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, и власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.

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