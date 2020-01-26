Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию

Российские дипломаты, объявленные персонами нон грата в Болгарии из-за обвинений в шпионаже, покинули страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Софии.

Дипломаты выехали из Болгарии в воскресенье, 26 января, заявили в российском дипломатическом представительстве.

Ранее сообщалось, что в Болгарии начато расследование против двух российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже, они были объявлены персонами нон грата.

В Министерстве иностранных дел России заявили об отсутствии доказательств, обосновывающих решение болгарских властей.

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