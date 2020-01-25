Жириновский предупредил о «всемирной гражданской войне»
close
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в мире идет «тихая, спокойная» гражданская война. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на выступление политика в Институте мировых цивилизаций.
Текущая мировая политика ведет к столкновению цивилизаций, отметил Жириновский. Он подчеркнул, что гражданская война между ними уже идет.
По словам лидера ЛДПР, его теорию подтверждают обострение ситуации на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Жириновский рассказал, почему распался СССР
— «Загнали в кабалу»: Жириновский предложил списать долги россиян