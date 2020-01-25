Жириновский предупредил о «всемирной гражданской войне»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в мире идет «тихая, спокойная» гражданская война. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на выступление политика в Институте мировых цивилизаций.

Текущая мировая политика ведет к столкновению цивилизаций, отметил Жириновский. Он подчеркнул, что гражданская война между ними уже идет.

По словам лидера ЛДПР, его теорию подтверждают обострение ситуации на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.

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