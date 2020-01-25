Песков опроверг заявление о смене курса относительно Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление директора центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова о том, Москва сменила политический курс в отношении Украины, из-за чего помощник главы государства Владислав Сурков якобы и покинул свой пост, передает РИА «Новости».

«Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также не подтвердил информацию об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.

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