Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов

Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем. Он снял клип-поздравление, в котором читает рэп. Видео опубликовала его пресс-служба в Facebook.

В ролике губернатор находится в своем кресле и занимается работой, однако потом он резко разворачивается и начинает зачитывать рэп.

«С этой тусой поздравляю, в пиджаке сам напрягаюсь. Вы смотрите там, без бед. Самых топовых побед», — сказал Осипов, надев кепку с надписью Чита.

В подписи к видео говорится, что, пожалуй, никто за всю историю края, а, может быть, и России так оригинально не поздравлял студентов.

25 января россияне празднуют Татьянин день (День студентов).

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