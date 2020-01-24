В аппарате главы Чувашии назвали инцидент с ключами шуткой

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев не хотел никого обидеть своей шуткой с ключами, за которыми подпрыгнул пожарный. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

По словам источника, Игнатьев лично знаком с офицером, который получал ключи, поэтому все происходило на позитивной дружеской ноте.

В пресс-службе также заявили, что все присутствовавшие на мероприятии не увидели в этом действии ничего плохого и восприняли произошедшее как добрую шутку. Кроме того, офицер тоже не остался в обиде.

Собеседник агентства добавил, что рост Игнатьева составляет 190 сантиметров, поэтому когда он поднял руку, получилось, что офицер подпрыгнул.

«Все вручение проходило на позитивных эмоциях», — подчеркнул он.

До этого в сети появилось видео, на котором Игнатьев в ходе вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.

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